Картофельный фестиваль впервые провели в Тюменской области

Фестиваль "Картофан КРиММович" впервые провели в Тюменской области в Упоровском районе, организатором выступила агрофирма "КРиММ", которая таким образом решила отметить завершение уборки картофеля, азартно и 90-летний юбилей района.

Фестиваль был насыщен различными тематическими конкурсами. Сельские поселения соревновались в мастерстве приготовления картофельных блюд, чистке корнеплодов на скорость, выясняли, в каком селе растут клубни-гиганты. Мастерицы проявляли свой талант в карвинге, силачи соревновались в подъёме мешков с картошкой, причем победитель мог забрать груз себе. Для детей и взрослых придумали массу развлечений и соревнований, настроение создавали веселой музыкой и частушками.

По словам главы района Леонида Саукова, идее фестиваля не один год и хорошо, что реализовать ее удалось в юбилейный и урожайный для района год. Все фестивальные площадки были многолюдными с самого начала, желающие могли бесплатное поесть приготовленные из картошки блюда: жареной на большой сковороде, печеной в фольге и гриле, драниками кормили гостей организаторы праздника, ватрушками, пирожками и прочими блюдами угощали команды сельских поселений.

Организаторы надеются, что фестиваль станет традицией района, а на него станут приезжать туристы.