Роспотребнадзор отменил масочный режим в России

В России снимаются введенные из-за пандемии ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита, сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, решение принято в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии: недельный показатель заболеваемости в РФ снизился более чем в 64 раза с максимума в феврале и находится на минимальных значениях, а значительный подъем заболеваемости из-за "омикрона" в летние месяцы маловероятен.

Также отмечается, что почти все подтвержденные случаи заболевания короновирусом в России - 93% - протекают в легкой форме, как правило, в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно

При ухудшении обстановки ограничения могут вернуть, ситуация остается на строгом контроле.

В Тюменской области обязательный масочный режим отменен с 1 июня, но режим повышенной готовности продлен до 1 августа.