Минтруд: новогодние праздники в РФ продлятся девять дней

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году.

Новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим.

1 января и 8 января, в 2023 году приходящиеся на воскресенье и совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.



