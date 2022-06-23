Минтруд: новогодние праздники в РФ продлятся девять дней

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году.
Новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим.
1 января и 8 января, в 2023 году приходящиеся на воскресенье и совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.
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