Минтруд опубликовал график дней отдыха в праздники на 2021 год

Проект переноса выходных дней в 2021 году подготовил Минтруд. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

12 по 14 июня;

4 по 7 ноября;

31 декабря.

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.Напомним, согласно

Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.