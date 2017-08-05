Минтруд решил узнать у россиян, ради чего они готовы рожать больше

Минтруд России проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Как отмечается на сайте, ответы помогут оценить эффект мер демографической политики и способствовать их совершенствованию. Ответить на вопросы анкеты можно до 10 сентября.

Предпринятые ранее меры: введение федерального и регионального материнского капитала, пособия на третьего ребенка и другие - привели к позитивному результату. Как отмечают в Минтруде, на протяжении нескольких лет наблюдался рост числа рождений. Однако сейчас численность женщин репродуктивного возраста начинает уменьшаться и, соответственно, предпринимаемые в демографической сфере шаги нуждаются в определённых коррективах.

"И в первую очередь нам здесь важно знать мнение граждан. Поэтому министерство проводит социологический опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми", - цитирует слова первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Вовченко сайт министерства.