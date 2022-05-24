Аэропорты юга России остаются закрытыми до конца мая

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 (мск), сообщает Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Полёты в ряд аэропортов на юге России ограничены с 24 февраля этого года в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине, сообщала ранее пресс-служба Росавиации.