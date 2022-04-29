Режим повышенной готовности по covid-19 в Тюменской области продлен до 1 июня

14:58 29 апреля 2022
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Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 июня, решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Масочный режим продолжает действовать в общественных местах и на транспорте, отменен запрет на работу аттракционов.

Праздничные мероприятия в честь Первомая и Дня Победы пройдут в с соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

За минувшие сету в регионе выявлено 104 новых больных коронавирусом, 28 госпитализированы, выздоровели 119, один умер. В госпиталях развернута 361 койка, свободны 14,7%.

Теги: коронавирус
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