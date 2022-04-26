Александр Моор: "Транснефть-Сибирь" – наш стратегический партнер

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АО "Транснефть-Сибирь" в 2021 году в бюджет Тюменской области и муниципальных образований перечислила около 2,3 млрд рублей налогов, сообщил губернатор Александр Моор, подчеркнув, что компания является стратегическим партнером региона.

Губернатор рассказал, что обсудил с недавно возглавившим АО "Транснефть – Сибирь" Рустэмом Исламовым деятельность предприятия в текущих экономических условиях.

"Договорились продолжить сотрудничество с АО "Транснефть-Сибирь". Компания – наш стратегический партнер, ее работа имеет важное значения для экономики страны и региона. Только в прошлом году в бюджет области и муниципальных образований она перечислила около 2,3 млрд рублей налогов", - написал Александр Моор.

У правительства региона с компанией подписан Специальный инвестиционный контракт по расширению производственных мощностей Тюменского ремонтно-механического завода. Все обязательства выполняются. Создано свыше 200 рабочих мест, развивается импортозамещение, налажено серийное производство новых видов продукции.