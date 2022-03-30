​Фонд "Диалог" провел исследование некоммерческого сектора Тюменской области

Итоги социологического исследования "Анализ проблем и перспективных направлений развития СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Тюмени и на юге Тюменской области" экспертному сообществу Тюменской области представил Фонд общественной дипломатии "Диалог". Результаты исследования вызывают большой интерес и требуют подробного изучения для принятия управленческих решений для развития данного сектора, уверен директор департамента соцразвития Дмитрий Грамотин.

В октябре 2021 года Фонд "Диалог" получил грант губернатора на реализацию проекта по изучению состояния некоммерческого сектора региона. На тот момент, по данным Министерства юстиции, в Тюменской области числилось 2 122 некоммерческих организаций, около 700 из них упоминались в базе СО НКО на портале регионального правительства. Однако четкого понимания о состоянии некоммерческого сектора области не было - социальное исследование проводилось в 2016 году и было единственным.

"Как исследователи, мы видели ситуацию, когда, с одной стороны, в регионе наращивается поддержка некоммерческих организаций и эффективность этих мер имеет отражение в федеральных рейтингах. С другой стороны, на лицо отсутствие представления о "портрете" среднестатистической СО НКО, источниках финансирования, численности и компетенции сотрудников. Без этого невозможно понимать, куда движется сектор в целом и корректировать стратегические установки развития на обозримую перспективу", - рассказывает руководитель проекта Ирина Ульянова.

За время реализации гранта "Диалог" провел 30 глубинных экспертных интервью с представителями региональных и муниципальных ресурсных центров, кураторами от органов власти, СО НКО, региональной общественной палаты и крупного бизнеса, количественный опрос 200 тюменских СО НКО Тюмени и анализ медиаактивности.

Результаты аналитического исследования представлены различным экспертным сообществам. Так, на встрече директора департамента соцразвития Дмитрия Грамотина с руководителями региональных ресурсных центров акцент в докладе был сделан на том, что роль данных центров состоит не только в помощи НКО при подготовке к грантовым конкурсам, но и в повышении навыков финансовой устойчивости за счет привлечения разных ресурсов. На встрече с кураторами от областных департаментов подробно рассматривались сильные и слабые стороны сотрудничества НКО и власти, озвученные экспертами проблемы и предложения по их решению. С представителями СО НКО на безе центра "Семья" был взят фокус на обсуждение трендов в развитии СО НКО и действий, необходимых для устойчивого развития некоммерческой организации.

"Исследование содержит много количественных данных, аналитики и высказываний экспертов, давно необходимых нам в работе. Еще одно обсуждение результатов и рекомендаций для органов исполнительной власти планируем провести на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных НКО Тюменской области в первом полугодии. Рассылку получат все СО НКО, участвовавшие в опросе. Но уже по итогам прошедших встреч видно, что результаты исследования вызывают большой интерес и требуют подробного изучения для принятия необходимых управленческих решений с целью дальнейшего развития сектора", - подчеркнул Дмитрий Грамотин, комментируя реализацию проекта Фонда "Диалог".