Моор рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удалёнку, а пенсионерам – сидеть дома

17:01 19 января 2022
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Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал всем руководителям предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы. 

"Максимальное количество работников, с учетом вашего технологического процесса, постарайтесь перевести на дистанционный режим работы", – сказал Моор в видеообращении к жителям области. 

Людям в возрасте старше 60 лет глава региона посоветовал минимизировать риски заражения и избегать людных мест даже если у них есть иммунитет к коронавирусу:

Даже если вы переболели или вакцинировались, постарайтесь минимизировать количество поездок в общественном транспорте, сократить количество походов в общественные места и количество контактов с близкими и родными людьми. 

Губернатор напомнил, что вакцинация против коронавируса в случае заражения помогает легче перенести болезнь и избежать трагических последствий, и посоветовал всем, кто еще не вакцинировался, сделать прививки. 

Теги: Александр Моор , коронавирус
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