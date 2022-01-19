QR-коды тюменцам не потребуются до 1 февраля

Систему пропусков по QR-кодам тюменские власти отменили перед Новым годом и планировали возобновить с 20 января, однако сегодня губернатор Александр Моор заявил, что коды жителям региона не потребуются до 1 февраля.

В видеообращении к жителям региона губернатор отметил, что во вторую неделю января наблюдается рост заболевших коронавирусом на 46%, однако болезнь протекает в легкой форме и почти не отражается на статистике госпитализаций- более 20% коек в моногоспиталях свободно, что позволяет отсрочить ужесточение ограничительных мероприятий:

"3 января текущего года количество занятых коек было 1204, сегодня на утро - 1192, то есть количество занятых коек практически не меняется при росте заболеваемости. Это говорит о том, что болезнь в целом протекает в более легкой форме. Напомню, что в пик заболеваемости осенью прошлого года количество занятых коек превышало 3 200. Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, что у нас есть все основания перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20 января на более поздний срок на 1 февраля текущего года", - сказал Моор.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 363 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 54 детей, выздоровели 109 человек, смерть от коронавируса подтвердилась в 9 случаях. В целом с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 94 479 человек, выздоровели 83 669, умерли 3 631.