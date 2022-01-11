Дезинфекцию аэропорта провели в Тюмени

16:55 11 января 2022
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Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области провели дезинфекцию аэропорта "Рощино".

Обработка проведена в связи с эпидобстановкой для минимизации рисков распространения коронавируса.

Специалисты Специализированной пожарно-спасательной части провели обработку безопасными для здоровья человека и окружающей среды веществами, распылив их на поверхности в помещениях, которые посещают сотрудники и посетители объекта", - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В 2020 -2021 годах личный состав Специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Тюменской области, проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.

Профильная работа по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведется по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения - она продолжится и в наступившем году, отметили в ведомстве.

Теги: коронавирус , МЧС
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