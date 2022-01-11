Власти просят тюменцев помочь в выявлении торговцев поддельной алкогольной продукцией

Департамент потребительского рынка Тюменской области просит граждан оказать содействие правоохранительным органам в пресечении незаконной торговли алкоголем, сообщает Информационный центр правительства.
Если вы увидите нелегальную алкогольную продукцию, сообщите по номеру горячей линии в Тюмени: 8 (3452) 42-61-85.
Признаки нелегального алкоголя:
- отсутствие на бутылке федеральных специальных и акцизных марок;
- поддельная марка (например, напечатанная на глянцевой бумаге);
- перекошенная этикетка, или этикетка с орфографическими ошибками;
- продажа алкоголя по заниженным ценам:
- на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - в размере менее 324 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
- на коньяк - в размере менее 446 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
- на водку - в размере менее 243 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Как ране сообщала облпрокуратура, оригинал от подделки можно отличить с помощью мобильного приложения "Антиконтрафакт Алко".
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