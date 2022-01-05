Председатель Госдумы запустил в Telegram опрос про новогодние каникулы

Вячеслав Володин запустил опрос в Telegram об отношении россиян к долгим новогодним каникулам, он предусматривает три варианта ответа: "Пусть все остается как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года".

Председатель Госдумы напомнил, что новогодние "каникулы" - традиция недавняя. До 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Празднование Рождества вернули только в 1991 году. Через два года, в 1993-ем, добавился еще один выходной - 2 января. В 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать 5 дней — с 1 по 5 января. Вместе с этим 7 января праздновалось Рождество. В 2012-м праздники продлили до восьми дней — с 1 по 8 января. С тех пор праздничный "отгул" ежегодно составляет около 10 дней.

В опросе приняли участие уже более 50 тыс. человек, 57% проголосовали за долгие "каникулы", 22% согласны с сокращением новогодних выходных, а 21% предпочли бы такой длительный в теплое время года.