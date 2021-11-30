Тюменцы могут проверить свою финансовую грамотность

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив с 30 ноября по 16 декабря 2021 года. Любой желающий может проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации.

Впервые в этом году можно участвовать не только лично, но и командой. Вопросы зачета касаются практически всех ключевых тем из мира финансов – платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов. Участники проверят свои знания по цифровой безопасности и защите от мошенников. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.

Онлайн-зачет разделен на два уровня сложности: базовый и продвинутый . В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз – количество попыток неограниченно, сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области.

Для участия нужно зарегистрироваться.