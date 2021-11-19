Антон Машуков: в Тюменской области более 40 тысяч самозанятых

В Тюменской области растет число самозанятых граждан, их уже более 40 000. Чаще всего такую форму занятости выбирают те, кто не желает состоять в традиционных трудовых отношениях, но не прочь проявить себя в качестве самостоятельного производителя, сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков в своем Instagram.

По словам Машукова, для помощи самозанятым в оформлении статуса и развитии в регионе есть несколько инструментов.

В частности, ТРО "Опора России" реализуется региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами". Он состоит из семинаров "Выход на маркетплейсы", обучающего курса "Открой своё дело" и развивающего - "Управление проектами". Предполагает работу в малых группах "Сфера развития для самозанятых", индивидуальные консультации. Работает коммуникационная площадка "Клуб самозанятых".

"В клубе вы можете презентовать свои товары и услуги, получать самую актуальную информацию о мерах поддержки. Для удобства общения, мы создали Чат для самозанятых в Telegram, участниками которого уже являются более 800 человек, и я в их числе",- сообщил Машуков.

По итогам 2021 года в рамках проекта поддержку получат более тысячи самозанятых Тюменской области.

Подробную информацию о мероприятиях и вступить в чат самозанятых можно на сайте самозанятые72.рф.