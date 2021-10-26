Осторожно, двери закрываются! В Тюмени объявлен локдаун

С 30 октября по 7 ноября включительно в Тюменской области приостанавливается деятельность предприятий всех форм собственности, в том числе:

предприятия общепита (разрешена работа навынос); ТРЦ; спорткомплексы, учреждения культуры, салоны красоты; образовательные учреждения (включая секции и кружки), за исключением дежурных групп в детсадах.

Продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, медучреждения, а также производства непрерывного цикла: предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи.

Об этом в в обращении к жителям региона сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.