Осторожно, двери закрываются! В Тюмени объявлен локдаун

С 30 октября по 7 ноября включительно в Тюменской области приостанавливается деятельность предприятий всех форм собственности, в том числе:
предприятия общепита (разрешена работа навынос);
ТРЦ;
спорткомплексы, учреждения культуры, салоны красоты;
образовательные учреждения (включая секции и кружки), за исключением дежурных групп в детсадах.
Продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, медучреждения, а также производства непрерывного цикла: предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи.
Об этом в в обращении к жителям региона сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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