Осторожно, двери закрываются! В Тюмени объявлен локдаун

13:38 26 октября 2021
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С 30 октября по 7 ноября включительно в Тюменской области приостанавливается деятельность предприятий всех форм собственности, в том числе:

предприятия общепита (разрешена работа навынос);

ТРЦ;

спорткомплексы, учреждения культуры, салоны красоты;

образовательные учреждения (включая секции и кружки), за исключением дежурных групп в детсадах.

Продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, медучреждения, а также производства непрерывного цикла: предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи.

Об этом в в обращении к жителям региона сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: коронавирус
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