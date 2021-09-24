В Тобольске состоялось открытие аэропорта

Тобольский аэропорт "Ремезов" сегодня принял первый рейс с пассажирами на борту. Из Москвы в Тобольска прилетели представители Росавиации, компаний-перевозчиков, туристической отрасли, руководство "Сибура" и УК "Аэропорты регионов" и журналисты.

На открытии аэропорта глава Росавиации Александр Нерадько назвал тобольский аэропорт новой яркой звездой в созвездии сибирских аэропортов:

Сегодня в созвездии сибирских аэропортов появилась новая яркая звезда. Действительно, темпы строительства нового аэропорта превзошли все ожидания. Таких темпов еще не было в новейшей истории российской авиации: меньше, чем за два года была построена аэродромная инфраструктура — это первый этап строительства аэропорта – а также новый аэровокзальный комплекс, созданы новые системы безопасности полетов, радиотехническое и светосигнальное оборудование, которое позволяет безопасно выполнять полеты в сложных метеоусловиях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уверен, что воздушная гавань во втором по населению городе области, сделает его еще более привлекательным для туризма и инвестиций:

Аэропорт, построенный в кратчайшие сроки при содействии правительства Тюменской области и компании СИБУР, станет новым драйвером развития экономики и туризма. Уверен, это не последний наш совместный проект.

Председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов о том, что компания при возведении аэропорта уделили особое внимание безопасности и удобству пассажиров:

Работая над ним, мы закладывали несколько ключевых смыслов – безопасность, качество жизни, доступность других регионов, скорость перемещений. Очень рассчитываю, что на следующих этапах профессиональное сообщество, которое занимается туризмом, историей и культурой нашей страны, подхватит инициативу и даст жизнь совершенно новому витку новых смыслов, которые позволят как можно большему числу людей увидеть Тобольск как настоящую жемчужину, как город с практически 450-летней историей, и полюбить эти места.

Регулярные рейсы начнут прибывать в аэропорт Тобольска в ночь на 16 октября. Выполнять полеты на московском направлении будет авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Минимальная стоимость билета Москва-Тобольск составит 999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. На первом этапе авиакомпания будет летать по маршруту дважды в неделю – по понедельникам и субботам. С ноября добавится еще одна частота – по четвергам. С января 2022 года авиакомпания "Победа" планирует летать по маршруту четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Внуково.

До конца октября также начнут выполняться дважды в неделю полеты в Екатеринбург (авиакомпания Red Wings). Кроме того, планируется запуск рейсов в Новосибирск (S7) и Санкт-Петербург (Аэрофлот). Рейсы в Новосибирск будут выполнятся два раза в неделю, в Санкт-Петербург - до четырех раз в неделю. Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов, это позволит снизить цены на билеты и сделать полеты привлекательными как для местных жителей, так и для туристов.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.