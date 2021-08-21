Уборочные работы началась в Тюменском районе раньше обычного

В текущем году уборочные работы начались в Тюменском районе на пять дней раньше по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали засушливая весна и первая половина июня, которые оказали влияние на своевременность созревания, что отразилось на производительности и суточной выработке зерноуборочных комбайнов.

Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур Тюменского района составляет 13034 гектара. По состоянию на 19 августа убрано 3782 гектара озимой ржи, это 29% всего объёма. Средняя урожайность составляет 15,1 ц/га. При необходимости массового выхода будет занято 40 молотящих комбайнов, три из которых – зерноуборочные. Тюменский район занимает третье место по темпам уборки: уже заготовлено 54% кормов.

Два хозяйства, "Агрофирма "Луговская" и "Учхоз ГАУ СЗ", занимаются заготовкой сенажа из однолетних трав. Уборку картофеля и овощей ведут шесть хозяйств. По данным на 18 августа средняя урожайность картофеля составляет 186 ц/га., что выше уровня прошлого года на 17 ц/га. Лидером является ООО "Агро-Сиб-Альянс" - валовый сбор составил 560 тонн. Уборка овощей осуществляется выборочно и направлена на реализацию продукции, сообщили в управлении АПК Тюменского района.