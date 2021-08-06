Тюменская область получит из федерального бюджета дополнительную сумму на оплату услуг ЖКХ льготникам

Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных средств из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, согласно которому Тюменская область получит на эти цели 64,84 млн рублей.

Решение принято Правительством РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата, который входит в эту парламентскую Комиссию от фракции СР, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

"При принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы вместе с администрацией Тюменской области мы добились выделения региону 711,56 млн рублей в нынешнем году. А теперь, когда возникла необходимость увеличить расходы на этот важнейший вид социальной поддержки граждан, в результате совместной работы нашей парламентской Комиссии с Правительством РФ выделено дополнительно еще почти 65 млн рублей на обеспечение льгот для тюменцев", - сказал Ремезков.

С учетом средств, уже предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2021 год, общий объем федеральной поддержки, выделенной Тюменской области на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам составит 776,4 млн рублей. Эти средства обеспечат получение федеральных льгот по оплате услуг ЖКХ для десятка категорий граждан – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, инвалидов первой, второй и третьей групп, работников бюджетных образовательных учреждений и других.