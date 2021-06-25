Жители и гости Тюменской области могут получить скидки и бонусы на отдых

В Тюменской области стартовал второй сезон программы лояльности "Сибирское гостеприимство", а это значит, что выгодно отдохнуть в регионе могут туристы со всей страны. Сервис расширил список партнеров, готовых предоставить услуги со скидкой до 50 %, и стал удобнее.

Чтобы стать участником программы лояльности, нужно скачать приложение Visit Tyumen, кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство" и выбрать желаемую локацию. Сервис сгенерирует уникальный код, который необходимо показать сотруднику заведения при оплате услуги.

Партнерами акции являются 27 организаций Тюмени и Тобольска: рестораны, отели, хостелы, сувенирные магазины и термальные курорты. К программе присоседились рестораны "Летняя мята", "Восточный экспресс", "Столица деревень", термальный курорт "Верхний бор", отели "Ремезов", Green House, "Георгиевская" (Тобольск), галерея сувенирной продукции "Легенды Сибири" и т. д. Список участников будет расширяться, Пояснили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.