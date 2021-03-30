Тюменским предприятиям компенсировали 35 млн рублей на профилактику по борьбе с коронавирусом

В прошлом году в рамках программы по финансированию мероприятий по охране труда работодателям было разрешено потратить средства для защиты здоровья работников от коронавирусной инфекции. Тюменское отделение Фонда социального страхования компенсировало расходы 317 предприятиям.

17,7 млн рублей пошли на приобретение масок, респираторов, перчаток, противочумных костюмов, одноразовых халатов, 3, 7 млн рублей — на приобретение дезинфицирующих салфеток и антисептиков для обработки рук, 5 млн рублей — на приобретение устройств для комплексной обработки транспортных средств, служебных помещений, обеззараживания воздуха, 1,3 млн рублей — на приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника. Также на проведение лабораторного обследования работников на COVID-19 было направлено 7 626,9 тыс. рублей.

Всего за 2020 Тюменское отделение ФСС компенсировало расходы на мероприятия по охране труда 762 работодателям на сумму 177, 8 млн рублей.

Все предприятия региона, вне зависимости от форм собственности, могут ежегодно использовать до 30% от суммы страховых взносов на различные мероприятия по охране труда. В этом году предусмотрено выделить 151,7 млн рублей.