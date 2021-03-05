8 марта большинство тюменских парковок будут бесплатными

17:45 04 марта 2021
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В субботу, воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни муниципальные парковки, расположенные на улицах Республики, Герцена, Первомайской и Ленина, работают в бесплатном режиме, напомнили в  администрации города.

Это значит, что 6, 7 и 8 марта в центре города оставить автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Платной  останется многоуровневая парковка на набережной: здесь стоимость часа составляет 30 рублей круглосуточно.

По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722.

Теги: автопарковки
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