8 марта большинство тюменских парковок будут бесплатными

В субботу, воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни муниципальные парковки, расположенные на улицах Республики, Герцена, Первомайской и Ленина, работают в бесплатном режиме, напомнили в администрации города.
Это значит, что 6, 7 и 8 марта в центре города оставить автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Платной останется многоуровневая парковка на набережной: здесь стоимость часа составляет 30 рублей круглосуточно.
По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru