В Тюмени открывается школа социального предпринимательства

15:44 25 января 2021
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Школа социального предпринимательства стартует 6 февраля. Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области приглашает инициативных жителей региона на обучение.

Онлайн-курс состоит из пяти сессий и итоговой защиты проектов. На занятиях слушатели научатся составлять бизнес-план, считать финансовую модель, упаковывать свою идею в полноценный бизнес-проект. Участие бесплатное.

Выпускники получают дальнейшее сопровождение центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятиях схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

Теги: Инвестиционное агентство , малое предпринимательство , обучающие курсы , социальные проекты
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