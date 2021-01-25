В Тюмени открывается школа социального предпринимательства

Онлайн-курс состоит из пяти сессий и итоговой защиты проектов. На занятиях слушатели научатся составлять бизнес-план, считать финансовую модель, упаковывать свою идею в полноценный бизнес-проект. Участие бесплатное.

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