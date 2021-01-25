В Тюмени открывается школа социального предпринимательства

Школа социального предпринимательства стартует 6 февраля. Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области приглашает инициативных жителей региона на обучение.
Онлайн-курс состоит из пяти сессий и итоговой защиты проектов. На занятиях слушатели научатся составлять бизнес-план, считать финансовую модель, упаковывать свою идею в полноценный бизнес-проект. Участие бесплатное.
Выпускники получают дальнейшее сопровождение центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятиях схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.
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