Две умные автобусные остановки Тюмени на Новый год подарил Сбер

Многофункциональные комплексы появились на станциях общественного транспорта "Тюменский драматический театр" и "Набережная". "Умные" автобусные остановки с полезными для горожан цифровыми решениями установило Западно-Сибирское отделение Сбербанка. Они изготовлены многопрофильной инжиниринговой компанией "ДиМедиа" и работают на базе мобильного оператора "Сбермобайл", входящего в экосистему Сбера.

Проект реализуется в рамках подписанного соглашения между Сбером и администрацией города Тюмени о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Остановочные павильоны выполнены из качественных материалов с современным дизайном.

Интерактивная сенсорная панель в антивандальном корпусе внутри остановки позволяет построить маршрут и рассчитать время перемещения на общественном транспорте до места назначения. Картографический сервис предоставляет 2ГИС, являющийся частью экосистемы Сбера. Отдельностоящая конструкция остановочного комплекса показывает реальное движение автобусов и расписание каждого маршрута. В условиях пандемии коронавируса пассажиры могут следить за информацией, соблюдая социальную дистанцию.

Остановки оснащены системой видеонаблюдения, разъемами для зарядки мобильных устройств и роутерами для доступа к Wi-Fi. В темное время суток комплекс освещается автоматической светодиодной системой.

Также в Тюмени рассматривают возможность о размещении "умных" остановочных комплексов на магистральных улицах города: Республики, Ленина, Ямской, Луначарского, Профсоюзной, М. Тореза, Первомайской, Мельникайте, Пермякова, Широтной, Московском и Червишевском трактах.

Руслан Кухарук, глава города Тюмени:

"В рамках осеннего форума "Инфотех-2020" было достигнуто соглашение об установке современных остановочных комплексов на безвозмездной основе с двумя компаниями, одна из которых — Западно-Сибирское отделение Сбербанка. "Умная остановка" — это часть проекта "Умный город", направленного на улучшение жизни горожан. Такие высокотехнологичные комплексы дают пассажирам ощущение безопасности, комфорта и, что важно, улучшают систему городского пассажирского транспорта".

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Мы рады накануне Нового года преподнести Тюмени такой подарок. Уверен, что жители и гости города по достоинству оценят представленные технологии на остановках. Сегодня цифровые технологии очень активно интегрируются в различные сферы и поэтому мы готовы сотрудничать и представлять те продукты и сервисы экосистемы, которые внедряются и используются нами. В текущих условиях важно, чтобы люди в одном месте могли получать максимально возможное количество сервисов самого высокого уровня".