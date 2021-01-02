Эксперты советуют тюменцам инвестировать в будущее своих детей

Цифровые технологии открыли для людей новые финансовые возможности, в том числе в плане инвестиций. По словам экспертов, тюменцы могут вкладывать в будущее своих детей, даже не имея больших денег.

Финансовый эксперт Людмила Чернышева отметила, что такое инвестирование имеет два положительных момента: первый – накопительный, второй – вовлечение в процесс самого ребенка. Так родители смогут научить его не только копить деньги, но и пользоваться финансовыми инструментами. Причем сумма инвестирования в данном случае не имеет значения, самое главное – это системный подход.

"Начинать можно с одной тысячи рублей, подаренной на день рождения, а затем постоянно пополнять инвестиции. Ребенок вместе с родителями может ежемесячно откладывать до 10% своих карманных средств", - советует она.

Для начала необходимо выбрать брокера и открыть инвестиционный счет. В интернете можно посмотреть топ-10 профильных организаций. А открыть счет можно даже с мобильного приложения. Однако нужно помнить, что все брокеры являются коммерческими организациями, поэтому при финансовых операциях придется заплатить процент (комиссию), хоть и небольшой.

При детском инвестировании вы располагаете временем. Поэтому средства лучше всего вкладывать в акции. Ценные бумаги на долгом периоде показывают лучшую доходность, чем облигации. Стоит обратить внимание на акции растущих компаний, которые вкладывают прибыль не в дивиденды, а в развитие, пишет "Тюменская область сегодня".

Как правило, это такие сферы, как биотехнологии (разработчики новых лекарственных препаратов), облачные технологии (сохранение данных), онлайн-торговля. Для приобретения можно рассматривать, как и стартапы, так и средние компании", - рассказала Людмила Чернышева.

При таком подходе к совершеннолетию ребенок получит не только приличный капитал, но и финансовый опыт.