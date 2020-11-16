В Вечерней школе сельских предпринимателей собираются учиться более сорока человек

Интерес к проекту "Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе" проявили более 40 предпринимателей из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, а также Исетского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов.

Бсплатная двухнедельная образовательная программа стартует в Тюменской области 20 ноября. Стать участниками проекта могут бизнесмены сельской местности, а также не более 20 жителей областного центра.

С предпринимателями будут работать опытные наставники, готовые проводить семинары и обучать коллег в рамках своих компетенций. Обучение пройдет по нескольким тематическим модулям: "Генерация бизнес-идей", "Управление персоналом", "Управление маркетингом", "Управление продажами", "Управление финансами", "Управление бизнес-процессами". За это время участники программы смогут усовершенствовать управленческие навыки и получат возможность посмотреть на работу своих компаний со стороны.

Заявки на участие приходят из разных сфер бизнеса – животноводства, растениеводства, тепличных хозяйств и других. Учащихся ожидают онлайн-уроки, беседы со спикерами, работа в группах с наставниками и бизнес-разборы конкретных ситуаций. Открывать и завершать каждое занятие будет автор "Вечерней школы" - вице-президент "ОПОРА РОССИИ", заведующий базовой кафедрой предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров.

Образовательная программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организаторами являются Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и ООО "Центр развития бизнеса".