Финальный победитель Акции "Бери и делай" определен!

Акция "Бери и делай" для корпоративных клиентов подошла к концу и мы знаем финального победителя. 50 000 рублей в первый месяц осени перечислены на расчетный счет Акционерного общества "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации" из Ханты-Мансийска.

Компания на данный момент занимается оптовой торговлей, но строит грандиозные планы по расширению сферы деятельности. С нами победители поделились куда они потратят денежные средства: обладатели выигрыша закупят новую оргтехнику.

Главный бухгалтер Акционерного общества Олеся Долгих признается, что взаимодействует с Запсибкомбанком уже давно. Расчетный счет для Акционерного общества "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации" открыла в Запсибкомбанке, так как он является одним из крупнейших банков Уральского федерального округа и находится в Тюмени.

"На протяжении полугода клиенты Запсибкомбанка, активно работающие по расчетным счетам, участвовали в розыгрыше денежных призов. Очень радостно, что все победители потратили выигранные деньги на развитие своего предприятия. Это очень правильный подход к ведению бизнеса. Запсибкомбанк придерживается таких же принципов – развиваться и трудиться на пользу дела. Команда Запсибкомбанка поздравляет всех победителей Акции "Бери и делай". Желает им в дальнейшем новых достижений, только успехов и свершений, реализации всех планов и задач", — прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.