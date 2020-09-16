В Тюменской области зарегистрировано свыше 6 тысяч договоров долевого участия с применением эскроу

Лидером по переходу на новые правила строительства с использованием счетов эскроу стала Тюменская область, об этом свидетельствуют данные информационной системы Наш.дом.рф. За восемь месяцев текущего года объем строительства с эскроу вырос на 132% (+621 тыс. квадратных метров).

Согласно данным Управления Росреестра по Тюменской области, в регионе с применением эскроу-счетов за восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 6 041 договор долевого участия, в 2019 году — 1 925 договоров, (в 2018 году — 18).

Всего же, зарегистрировано 8 472 договор долевого участия на объекты жилого и нежилого назначений.

"Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, урегулированы федеральным законом, — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников. — С 1 июля 2017 года заключение договор долевого участия возможно только с использованием счетов эскроу. Это является надежной гарантией защиты дольщиков на случай банкротства застройщика или иных непредвиденных ситуаций.

Счет эскроу — это специальный счет условного депонирования (то есть хранения), на котором аккумулируются денежные средства до завершения строительства дома. То есть, вместо перевода денег напрямую застройщику, дольщик вносит их на специальный счет эскроу. Средства на эскроу счетах перечисляются застройщику после предоставления в банк или размещения в Единой информационной системе жилищного строительства разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.