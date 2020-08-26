Победителем акции "Солнечный тимбилдинг" стала предприниматель из Надыма

В августе состоялся розыгрыш главного приза от Запсибкомбанка среди организаций и ИП, заключивших кредитные договоры в период акции "Солнечный тимбилдинг".

Приз в 500 000 рублей выиграла индивидуальный предприниматель Галина Михайловна П. По признанию бизнес-леди, выигрыш стал для нее приятной неожиданностью. Ее ИП занимается производством хлебобулочных изделий в пекарне и их реализацией через торговые точки, в том числе сетевые.

"В период пандемии спрос на продукты питания резко вырос. Мы с мужем приняли решение расширить семейный бизнес, выйти на более широкий круг потребителя. Заключив договоры с предпринимателями в сфере торговли продуктами питания и сетевыми магазинами, мне было необходимо закупать больше сырья для производства хлебобулочных изделий. Для закупки дополнительного сырья требовалось ощутимое финансовое вложение и на помощь, как всегда, пришел ПАО "Запсибкомбанк" с программой кредитования расчетного счета в виде "Овердрафт", — рассказала счастливая обладательница сертификата.

Галина Михайловна отмечает, что знакомство с Запсибкомбанком произошло еще в 2005 году. Тогда зарождался ее семейный бизнес, и первый кредит был получен именно в Запсибкомбанке. По словам Галины Михайловны, самое ценное для бизнеса в Запсибкомбанке — это качественное обслуживание: приятная атмосфера, отзывчивые сотрудники, готовые ответить в любое время на любой вопрос.

"В год тридцатилетия Запсибкомбанк подготовил много приятных сюрпризов. Нам очень радостно видеть счастливые глаза клиентов и знать, что призовые денежные средства пошли на пользу в продвижении бизнеса или в формировании бизнес-команды. За историю существования банк прошел очень большой путь развития и на протяжении всех этих лет главным приоритетом Запсибкомбанка остается поддержка клиентов", — прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Вся команда Запсибкомбанка присоединяется к поздравлениям победителей из Надыма и желает северянам зарядиться энергией, получить незабываемые эмоции, которые вдохновят на новые победы и помогут стать лучшими в своем деле.