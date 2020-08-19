Тюменцы старше 65 лет могут рассчитывать на коммунальную субсидию даже при долгах по оплате ЖКУ

10:00 19 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Жители региона старше 65 лет и люди, имеющих хронические заболевания, смогут воспользоваться субсидиями на оплату ЖКУ даже при задолженности по коммуналке. Ранее такая льгота должникам не предоставлялась, сообщает ОперШтаб Тюменской области.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 "О введении режима повышенной готовности".

Субсидия предоставляется, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от дохода. Расходы на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитываются индивидуально, исходя из стандартов нормативной площади жилья.

Теги: ЖКУ , субсидии
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020