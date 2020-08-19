Тюменцы старше 65 лет могут рассчитывать на коммунальную субсидию даже при долгах по оплате ЖКУ

Жители региона старше 65 лет и люди, имеющих хронические заболевания, смогут воспользоваться субсидиями на оплату ЖКУ даже при задолженности по коммуналке. Ранее такая льгота должникам не предоставлялась, сообщает ОперШтаб Тюменской области.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 "О введении режима повышенной готовности".

Субсидия предоставляется, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от дохода. Расходы на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитываются индивидуально, исходя из стандартов нормативной площади жилья.