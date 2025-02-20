Тюменцы стали чаще оплачивать услуги ЖКХ через сервис "Дом" в СберБанк Онлайн

Жители Тюменской области по достоинству оценили сервис "Дом" в приложении СберБанк Онлайн, где можно быстро найти начисления за жилищно-коммунальные услуги и оплатить их всего одним кликом. За прошедший год число новых пользователей этого раздела выросло более чем в два раза.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Новый сервис значительно упрощает оплату коммунальных услуг. Теперь все они собраны в одном месте. Больше не нужно ждать, пока придут квитанции или скачивать их с сайта управляющей компании, а потом сканировать QR-код или вносить данные из квитанций вручную. Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким квартирам или домам, просто добавьте необходимые адреса, и система автоматически "соберёт" доступные начисления по каждому из них. Это не только экономит время, но и снижает риск ошибок при оплате.

Чтобы оплатить счета за коммунальные услуги в разделе "Дом" в СберБанк Онлайн, достаточно выполнить пять простых шагов:

1. Откройте вкладку "Платежи" и нажмите на "Дом" в верхней части экрана.

2. Нажмите на "Добавить дом", чтобы указать свой адрес. При желании можно добавить дополнительные адреса и оплачивать счета сразу за несколько квартир.

3. Введите полный адрес, если ищете не дом, а квартиру, введите её номер. Нажмите "Продолжить".

4. Приложение покажет платежи за ЖКХ, которые закреплены за вашим адресом. Проверьте, корректно ли всё указано, и нажмите "К оплате", чтобы оплатить счета.

5. Если какие-то платежи не отобразились в "Доме", их можно добавить самостоятельно.

При последующих оплатах все начисления будут видны сразу. Добавлять адрес снова не потребуется.