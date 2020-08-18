В Тюмени открываются для посещения музеи, аттракционы и кинотеатры

10:48 17 августа 2020
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Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений, введенных в марте для профилактики распространения коронавируса.

С 17 августа могут возобновить свою работу музеи, уличные аттракционы. Возобновляются групповые занятия в фитнес-центрах. Получают возможность вновь начать работу кинотеатры, бассейны. Разрешается проведение богослужений религиозных обрядов и церемоний в помещениях и на территории храмов 1. Все организации должны уведомить органы власти о возобновлении работы и подписать чек-лист Роспотребнадзора.

Для пожилых отменен обязательный режим самоизоляции, но им рекомендуется по-прежнему оставаться дома и минимизировать контакты.

С 20 августа откроются детские сады.

Режим повышенной готовности, а вместе с ним и масочный режим в регионе продлен до 31 августа.

Теги: аттракционы , коронавирус , музеи
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