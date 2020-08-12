Запсибкомбанк поддержал первый форум Школы программирования Тюменской области

Запсибкомбанк выступил одним из партнёров мероприятия – хакатон, проводимого среди учащихся и выпускников Тюменской школы программирования. Организатор хакатона – департамент информатизации Тюменской области.

В эти выходные на онлайн-площадке "Точки кипения - Тюмень" участники решали IT-задачи. Задания поделили на два блока: банковская сфера и информационная безопасность. На выбор для команд подготовили несколько кейсов (ситуаций) от региональных компаний, в том числе и от Запсибкомбанк.

Лучшие участники хакатона получили денежные призы и в течение недели будут посещать бесплатные мастер-классы по информационной безопасности. Организаторы утверждают, что на них победители научатся проводить пентесты (метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника), познакомятся с bug bounty, в целом получат уникальные идеи и знания. Также победителям и призерам вручили книги на тему цифровой трансформации и программирования.

Вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Сидоров: