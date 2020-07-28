В Тюменской области работают над повышением финансовой грамотности населения

Фото из личного архива Александра Пересторонина

Круглый стол, посвященный финансовой грамотности населения Тюменской области, состоялся в минувшую пятницу, 24 июля. Организатором выступило региональное отделение "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг".

С мая по июль 2020 года Финпотребсоюз проводил независимый мониторинг финансового здоровья жителей юга Тюменской области. Участие в опросе приняли более 1500 человек из различных городов и районов. Цель исследования – получение объективных данных о финансовом самочувствии жителей региона в условиях современной социально-экономической реальности и определение наиболее эффективных и востребованных форм работы по повышению финансовой грамотности. На круглом столе обсуждались итоги исследования.

В обсуждении приняли участие более 40 человек, в том числе из муниципалитетов Тюменской области и других регионов страны. Спикерами выступили специалисты Центробанка, Роспотребнадзора, Национального центра финансовой грамотности, Финансово-экономического института ТюмГУ и "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг". Итогом круглого стола стала выработка рекомендаций по повышению уровня финансовой грамотности населения в Тюменской области. Полный текст исследования размещен на официальном сайте проекта.

По мнению участвовавшего в работе круглого стола сопредседателя тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта Александра Пересторонина, данный проект – крайне актуален, важен и своевременен.

"Этот проект безоговорочно достоин поддержки. Финансовая грамотность, особенно в нынешних непростых условиях ограничений из-за пандемии, - важнейшая составляющая для граждан, причем для всех, а не только для бизнеса. Финансовой грамотности населения в принципе нужно систематически уделять большое внимание: от планирования бюджета семьи и знания своих финансовых и потребительских прав до защиты от мошенников и работы с ценными бумагами, акциями и так далее. Если граждане прислушаются к выработанным специалистами рекомендациям, им проще будет разобраться в различных существующих на рынке предложениях и не попадать в сложные жизненные ситуации", - подчеркнул Александр Пересторонин.

Генеральный партнер проекта – Агентство социологических и маркетинговых исследований "Омнибус". Проект реализован при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области, отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.