Изменены условия льготного кредитования бизнеса в рамках сотрудничества с АО "Корпорация МСП"

Запсибкомбанк - уполномоченный банк по реализации специальной программы кредитования малого и среднего бизнеса в рамках сотрудничества с Корпорацией МСП (ранее - Программа 6,5) с февраля 2017 года. В рамках данной программы клиенты – представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит под льготные процентные ставки.

До нововведения процентная ставка по кредиту для бизнеса зависела от отрасли, в которой работает заемщик. Сейчас установлена единая ставка 8,5% для всех заемщиков.

Вследствие внесенных в программу изменений, исключены действующие ранее стоп-факторы, которые не позволяли компаниям из отдельных отраслей экономики получить льготный кредит, а именно:

- отменены ограничения по кредитованию компаний, занимающихся производством и реализацией подакцизных товаров;

- отменены ограничения на выдачу оборотных кредитов предприятиям торговой сферы;

- отменены требования по отсутствию задолженностей по кредитам, налогам и сборам, заработной плате, а также требование по положительным чистым активам.

Целевое назначение кредитов: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, рефинансирование кредитов, предоставленных субъектам МСП на цели, соответствующие целям Программы.

Максимальный срок льготного кредитования – 3 года.

"Мы продолжаем выдавать кредиты по Специальной программе кредитования малого и среднего бизнеса в рамках сотрудничества с Корпорацией МСП в различных городах присутствия Запсибкомбанка. Внесенные в программу изменения позволят получить льготный кредит большему количеству предприятий. Отмена требований по отсутствию задолженностей по кредитам, налогам и сборам, заработной плате и требования по положительным чистым активам позволит упростить процедуру получения финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", - отметила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.