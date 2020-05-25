Держатели карт "Мир" Запсибкомбанка теперь могут совершать покупки с помощью Samsung Pay

Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии, а также магнитной полосе, благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission).
Чтобы оплатить покупку, нужно:
• провести по экрану снизу вверх, чтобы выбрать карту;
• подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения;
• поднести смартфон к терминалу для оплаты.
В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца, глаз или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.
"Рынок безналичных платежей, в том числе благодаря новым технологиям, растет. Так, по данным Банка России, в прошлом году количество операций по оплате товаров и услуг картами выросло на 33% в сравнении с предыдущим годом. Запсибкомбанк, поддерживая текущие тренды мобильных платежей, запускает сервис Samsung Pay для карт "Мир". Для того чтобы начать использовать сервис, достаточно добавить карту "Мир" Запсибкомбанка в Samsung Pay", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru