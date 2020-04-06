Тюменским предпринимателям разрешили удаленно торговать непродовольственными товарами

14:00 06 апреля 2020
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фото - https://pixabay.com/

Владельцы магазинов с непродовольственной группой товаров могут оказывать населению услуги удаленно. При условии соблюдения санэпидрежима и  доставки  покупок заказчику. Соответствующая поправка внесена в постановление губернатора Тюменской области №120-п  4 апреля.

"Постановление 120-п регламентирует те виды деятельности, которые могут осуществлять работу на территории региона. Относительно торговли в нем появились два новых пункта - разрешена работа зоомагазинам и дистанционная торговля товарами непродовольственной группы с доставкой заказчику на дом. Например, так можно реализовывать строительные материалы", — пояснил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Напомним, что в связи с ужесточением режима повышенной готовности в Тюменской области с 28 марта большинство предприятий розничной торговли закрылись. Продолжают работу только аптеки, продуктовые магазины, в которых можно приобрести товары первой необходимости. С 4 апреля  возобновили работу зоомагазины и магазины медтехники.

Теги: коронавирус , предпринимательство
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