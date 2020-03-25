В Тюменском МФЦ работает уникальный виртуальный консультант

Новая нейросетевая диалоговая система, разработанная компанией ОКАС для контакт-центра Правительства Тюменской области тестируется с февраля 2020 года на базе колл-центра МФЦ.

Виртуальный консультант не имеет аналогов в стране. Он способен общаться с пользователями устно, по телефону, а также письменно, через сайт или мобильное приложение "Виртуальный консультант 72". Отвечает на более чем 1 200 вопросов по теме госуслуг. Нейросетевая система учитывает контекст разговора, распознает русскую разговорную речь и выполняет поручения заявителя, при этом правильно реагируя на нетематические или провокационные обращения.

За первый месяц испытаний платформа дала от 90,1 до 94,8% правильных ответов, взяв на себя значительную часть телефонных обращений граждан, независимо от сложности вопроса и произвольности речевых формулировок. Это отличает его от систем и чат-ботов, внедряемых в регионах.

"Основной целью создания системы было повышение скорости и эффективности выполнения типовых административных процессов для улучшения качества предоставления государственных услуг. Апробация инноваций в сфере искусственного интеллекта, направленных на повышение комфортности взаимодействия с государственными органами, является неотъемлемой частью становления цифровой экономики", - комментирует директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

В период испытаний количество обратившихся к виртуальному консультанту центра заметно выросло. В начале помощнику поступало около 200 звонков, сегодня – до 700 обращений в день. Из них 40-50% обрабатывает система, выдав запрашиваемую информацию. Порядка половины вопросов являются нетиповыми или частными, поэтому на них по-прежнему отвечает оператор. В 82% случаях работу помощника граждане оценили положительно, и только в 18% - отрицательно или нейтрально.

"Во время эксплуатации ученые, разработчики и дата-инженеры ОКАС провели большую работу: анализировали обращения, полученные данные, с учетом погрешности качества звука из-за произношения или проблем со связью, а также содержание ответов базы знаний программы. И результат нас порадовал – искусственный интеллект виртуального консультанта показал отличный уровень обработки информации", – рассказал генеральный директор ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" Вадим Филиппов.

Совершенствование нейросетевой системы продолжается – консультант ежедневно дополняется десятками новых типов ответов и различными сценариями диалогов. Развитие инноваций в сфере искусственного интеллекта в России проводится в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ".