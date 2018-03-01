"Сколково" отберет среди тюменских стартапов наиболее перспективные

В Тюмени почти полсотни проектов в сфере ИТ, биотехнологий и промышленных технологий поступило на конкурс Open Innovations Startup Tour. Региональный этап форума инновационных проектов фонда "Сколково" пройдет в Тюменском технопарке 5 и 6 марта.

В этом году, помимо Тюмени, эксперты "Сколково" и представители венчурных фондов будут искать перспективные стартапы еще в десяти городах России. Победители региональных этапов Startup Tour смогут попасть на главный конкурс Startup Village и побороться за 5 млн рублей для своего проекта или получить грант на 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям в рамках программы "Старт".

Организаторы тюменского этапа Startup Tour рассказали, что ждут на конкурс участников из других регионов — любая команда может представить проект вне зависимости от того, на какой территории он реализуется. Среди тюменских участников значительная часть — студенты инженерных и ИТ-специальностей ТИУ и ТюмГУ.

"Конечная цель участия в Startup Tour — стать резидентом "Сколково", — отмечает исполнительный директор Западно-Сибирского инновационного центра Александр Сакевич. — Под "Сколково" принимался закон, у него более широкие возможности поддержки проектов, которых нет у других институтов: по части финансовых инвестиций, офисов, лабораторий, образовательных программ, взаимодействия с другими институтами развития".

Чтобы стать резидентом "Сколково", необходимо туда переехать. По словам Сакевича, цель Тюменского технопарка — в течение этого года договориться о партнерстве со "Сколково", чтобы часть механизмов поддержки была доступна и в регионе, а резиденты могли вести деятельность на территории Тюменской области.

Кроме конкурса стартапов и менторской сессии на тюменском Open Innovations Startup Tour пройдут презентация решений стартапов для местной промышленности от экспертов "Сколково", образовательный блок по вопросам развития технологических компаний, дискуссия о перспективах цифровой экономики в регионе.

Полная программа мероприятия есть на сайте Тюменского технопарка. Регистрация на Open Innovations Startup Tour открыта до 4 марта по ссылке. Участие бесплатное.

Влада Нерадовская