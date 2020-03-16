Кроссовер Запсибкомбанка уехал в Ишим

Победителя акции по кредитам "Чудеса на Новый год" – Светлану Васильевну из Ишима – в главном офисе Запсибкомбанка встречали с музыкой и цветами. Ключи от стильного городского кроссовера ей вручил президент банка Александр Сурин.

Радость победы со Светланой Васильевной приехали разделить её супруг и сын. "Родные тоже были в шоке – очень обрадовались. В свободное время на выходных мы часто отдыхаем всей семьёй на озере. Теперь будем ездить туда на новом автомобиле", – поделилась своими эмоциями обладательница машины.

Розыгрыш автомобиля прошёл 3 марта в ТРЦ "Кристалл". В прямом эфире на глазах у всех ребенок из числа гостей мероприятия запустил генератор случайных чисел таким образом определив несколько номеров – претендентов на победу. Более чем из восьми тысяч уникальных числовых комбинаций победителем стал номер Светланы Васильевны.

"Это уже седьмой автомобиль, который разыгрывает банк. В 2020 году в честь 30-летнего юбилея Запсибкомбанк готовит много новых специальных предложений и приятных сюрпризов для наших клиентов, жителей и гостей Тюмени", – подытожил торжественную часть мероприятия президент банка Александр Сурин.