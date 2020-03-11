Перспективы деревенской жизни обсудят в Тюмени на форуме сельского предпринимательства

Развитие сельского предпринимательства обсудят на большом форуме в Тюмени. Он пройдёт в областной столице в ДК "Нефтяник" 31 марта.

Форум станет площадкой для обмена самыми современными и прогрессивными кейсами развития бизнеса на селе. Особое внимание будет уделено вопросам новой жизни деревни, развитию интеграции и кооперации на селе, агрофранчайзингу, сельскому туризму и так далее. Экспертами выступят ведущие фермеры-практики, носители уникальных компетенций федерального уровня.

Организаторами форума выступают областное правительство, Инвестиционное агентство Тюменской области, Тюменской отделение "Опоры России", Институт северного Зауралья, центр "Мой бизнес", Западно–Сибирский союз производителей и переработчиков органической продукции "Биопродукт".

Участие в форуме бесплатное, регистрация здесь. подробности можно уточнить по телефонам: +7 (3452) 49-99-44 доб. 241, +7 (932) 482-75-67.

В ноябре 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе ежегодного послания региональному парламенту объявил о реализации в 2020 году государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и одобрил идею проведения Года сельского предпринимательства.