Представитель Центробанка рассказала о мерах по стабилизации финансового рынка в связи с падением цен на нефть

О положении дел на финансовом рынке в интервью телеканалу Россия-24 рассказала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

- Как вы оцениваете то, что происходит сейчас на финансовых рынках и, в частности, как оцениваете российскую финансовую систему на фоне падения цен на нефть и коронавируса?

- В последние дни нестабильность на глобальных финансовых рынках усилилась. Вчера было большое падение, сегодня некоторый отскок с утра наблюдается. Конечно, всех беспокоит, что в этой ситуации будет происходить с российской финансовой системой, насколько она устойчива. Мы в последние годы проводили политику по повышению устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы и капитала, и ликвидность. Мы постоянно проводим анализ устойчивости финансовой системы к разного рода внешним колебаниям. И наш анализ показывает, что система должна быть устойчива. Кроме того, если говорить про макроэкономику в целом, то там также существенно повысился уровень устойчивости, мы вошли в этот год с низкой инфляцией, у нас действует бюджетное правило, которое защищает бюджет от колебаний нефтяных цен. У бюджета накоплены значительные резервы, которые позволяют это делать, и накоплен существенный золотовалютный резерв. Кроме того, уровень долга за последние годы снизился. И ни у банков, ни у компаний нет сейчас каких-то значительных платежей по долгу, поэтому, в принципе, система достаточно устойчива.

- Проводил ли Банк России так называемое стресс-тестирование и если да, то каковы результаты?

- Стресс-тестирование мы проводим регулярно. И стресс-тестирование банковской системы, и стресс-тестирование небанковских финансовых институтов. Оно показывает устойчивость к значительным колебаниям на финансовых рынках.

- Какие Банк России собирается предпринимать действия для стабилизации ситуации на финансовых рынках?

- Мы уже объявили целый ряд мер. Мы вчера (9 марта - ред.) объявили, что приостанавливаем покупки в рамках бюджетного правила. Сегодня мы объявили, что в рамках уже бюджетного правила мы начинаем опережающие продажи валюты, это будет способствовать в том числе стабилизации ситуации на валютном рынке.

Кроме того, мы предоставляем сегодня дополнительную ликвидность – и рублевую, и валютную – банковской системе и через нее финансовой системе в целом. Мы в принципе не видим проблем с ликвидностью, но нам кажется, что важно с точки зрения большего комфорта для рынка дать эту дополнительную ликвидность, что предоставит финансовым институтам дополнительную гибкость.

Ну и конечно же, мы не могли обойти своим вниманием коронавирус, поэтому мы также объявили пакет регуляторных мер, направленных в первую очередь на то, чтобы помочь компаниям и финансовым институтам в работе с компаниями, которые больше всего пострадали от коронавируса. Это прежде всего компании в туристической отрасли, транспорте. В центре нашего внимания, конечно же, компании, производящие лекарственные средства или медицинские товары. Мы будем и дальше анализировать ситуацию, у нас есть еще более широкий набор возможных мер. Все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают. При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и финансовую систему внешних шоков.

Информация предоставлена пресс-службой Банка России.