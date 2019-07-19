The end! Тюменец расскажет, чего ему стоило в один день потерять 4,5 млн рублей

Очередная лекция международного проекта CreativeMornings пройдет в Тюмени 21 июля. Тема для дискуссии - "The end". Про ситуации, когда наступает крайняя точка, когда тяжело найти выход, и даже кажется, что невозможно.
Участники познакомятся с историей основателя боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артема Рахмеева. Предприниматель расскажет, как выбраться из финансового кризиса и организовать проект федерального масштаба.
Встреча пройдет в Доме Печати (Полины Осипенко, 81, четвертый этаж). Начало в 10:00, вход свободный, но необходима регистрация.
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