The end! Тюменец расскажет, чего ему стоило в один день потерять 4,5 млн рублей

12:20 19 июля 2019
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Очередная лекция международного проекта CreativeMornings пройдет в Тюмени 21 июля. Тема для дискуссии - "The end". Про ситуации, когда наступает крайняя точка, когда тяжело найти выход,  и даже кажется, что невозможно.

Участники познакомятся с историей основателя боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артема Рахмеева. Предприниматель расскажет, как  выбраться из финансового кризиса и   организовать проект федерального масштаба.

Встреча пройдет в Доме Печати (Полины Осипенко, 81, четвертый этаж). Начало в 10:00, вход свободный, но необходима регистрация.

Теги: бизнес , лекции , малое предпринимательство , финансовый кризис
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