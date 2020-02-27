Запсибкомбанк рассказал, как защититься от мошенников

В России появился новый вид телефонного мошенничества. Теперь, чтобы завладеть денежными средствами банковских клиентов, злоумышленники звонят от имени банка и сообщают, что получили от него заявление на закрытие счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят сообщить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный счет".

Запсибкомбанк призывает своих клиентов быть бдительными!

Никому не сообщайте персональные данные и тщательно перепроверяйте поступившую информацию личным звонком в банк обслуживания!

"Новые виды мошеннических схем появляются постоянно, поэтому мы всегда призываем своих клиентов к бдительности и проводим большую разъяснительную работу и в офисах банка, и на онлайн-площадках, ведь одна из ключевых ценностей банка — надежность и ответственность. Специально для наших клиентов на сайте банка мы создали раздел "Ваша безопасность". В нем мы подробно рассказываем об известных методах работы мошенников и о том, как не допустить кражи денег со счетов. Никому не сообщайте ваши персональные данные и будьте бдительны, только это будет гарантом вашей безопасности", - прокомментировал заместитель директора Дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Александр Рыбин.

Ключевые правила безопасности:

- При звонке из "Службы безопасности банка" или "Центра финансовой безопасности" и т.п. служб ответьте, что перезвоните сами и положите трубку. Совершите звонок в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

- Если у вас возникли малейшие сомнения по поводу поступившей информации – не перезванивайте по указанным номерам, не отправляйте ответных СМС-сообщений, не переводите деньги на незнакомые номера, никому не сообщать логин/пароль, ПИН-коды, CVC2/CVV2 (последние 3 цифры на обратной стороне карты), одноразовые пароли, срок действия карты.

- Важно помнить, что нельзя вводить свой номер телефона на незнакомых сайтах для регистрации или подтверждения какой-либо информации, а также устанавливать на телефоны приложения из неофициальных источников, не рекомендованных производителем мобильного телефона.

- Всегда связывайтесь напрямую с близким человеком, родственником, банком, оператором связи и т.д.

- Подключите сервис "Мобильный банк" или оповещение на адрес электронной почты для информирования о проводимых операциях.