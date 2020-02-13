Кто станет владельцем автомобиля? Запсибкомбанк объявит 3 марта

29 февраля завершается акция Запсибкомбанка "Чудеса на Новый год", участники которой могут выиграть автомобиль последней модели кроссовера.

Розыгрыш состоится 3 марта в Тюменском ТРЦ "Кристалл" в 18:00.

Гостей мероприятия ждет насыщенная двухчасовая развлекательная программа.

Напоминаем, что акция "Чудеса на Новый год" стартовала в ноябре 2019 года. Претендовать на выигрыш могут те, у кого на дату розыгрыша в Запсибкомбанке есть действующий кредит, при этом неважно, это ипотека, кредит наличными или рефинансирование кредита из другого банка. Обязательным условием является регистрация в акции до 29 февраля 2020 года.

Для регистрации в акции необходимо:

— Отправить SMS с цифрой 5 на любой номер сервиса "Мобильный Банк": +7 922 114-88-80, +7 903 767-21-57, в том числе на короткий номер 2100;

— Заполнить форму участника на сайте Запсибкомбанка.

Победители будут выбраны путем случайного выбора из перечня клиентов, которые зарегистрировались и выполнили все условия акции.

Для тех, кто не сможет посетить торжественное мероприятие, будет организована прямая трансляция в социальных сетях и на сайте Банка.