Более 11 000 клиентов приняли участие в акции "Новый 2020 год"

Запсибкомбанк подвел итоги акции "Новый 2020 год". За 9 дней декабря 2019 года в акции зарегистрировались более 11 000 клиентов. Принять участие в акции могли владельцы дебетовых карт Запсибкомбанка. Для этого необходимо было зарегистрироваться в акции "Новый 2020 год" и сохранить на карте остаток 20 000 рублей и более с 31 декабря 2019 по 5 января 2020.

Победители акции определены! До 27 января включительно 20 клиентов получат на свою карту приз в размере 20 000 рублей. Со списком победителей можно ознакомиться в разделе "Акции и спецпредложения" на сайте банка.

"Наша цель — чтобы клиенты Запсибкомбанка не просто пользовались продуктами Банка, но и получали дополнительные возможности. Призовой фонд акции "Новый 2020 год" символично отражает название акции: 20 призов по 20 000 рублей. Для кого-то денежный приз стал неожиданным новогодним подарком, для кого-то сюрпризом на день рождения, но, безусловно, для всех победа в акции стала радостным и приятным событием в наступившем новом году. Уже в марте наших заемщиков ждет розыгрыш автомобиля-кроссовера в акции "Чудеса на Новый год". Следите за новостями на сайте банка или оставляйте свой e-mail, чтобы быть в курсе всех событий и акций", — прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".