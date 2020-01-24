Тюменские школьники просвещаются в области финансов

В 2019 году более 20 тысяч образовательных учреждений России подключились к проекту "Онлайн-уроки финансовой грамотности". В Тюменской области участниками проекта стали 240 школ. По количеству просмотров онлайн-уроков Тюменская область заняла 8-е место среди 85 регионов России и 1-е место — в Уральском федеральном округе.

Проект "Онлайн-уроки финансовой грамотности" стартовал в 2015 году. Организатором выступает Банк России в партнерстве с организациями из числа профессиональных участников финансового рынка, вузов, госорганов. Лекторами выступают специалисты Банка России, Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы, банков, страховых и инвестиционных компаний, педагоги ведущих вузов страны. Они рассказывают, как составить личный финансовый план, сохранить и приумножить свои сбережения, как защититься от кибермошенничества, начать свой бизнес и накопить на будущую пенсию. Старшеклассники имеют возможность в режиме реального времени задавать вопросы в чате и получать на них ответы профессионалов в прямом эфире.

22 января 2020 года стартовала весенняя сессия "Онлайн-уроков финансовой грамотности" для школьников 8–11 классов и студентов колледжей и техникумов, которая продлится до 24 апреля.