На тюменской таможне выявили 2,5 млн незадекларированных рублей

Изображение предоставлено пресс-группой Тюменской таможни

С начала этого года Тюменской таможней было возбуждено 9 административных дел за нарушение порядка перемещения наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза. Общая сумма незадекларированных денег составила почти 2,5 млн рублей.

Тюменская таможня напоминает, что при следовании через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом без заполнения пассажирской таможенной декларации можно провозить наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму в эквиваленте не превышающую 10 000 долларов США. Все наличные денежные средства (в том числе и чеки) свыше этой суммы подлежат обязательному таможенному декларированию.

При несоблюдении таможенных правил, предусмотрена административная ответственность виде административного штрафа за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, также предусмотрена и уголовная ответственность — за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

"В 2020 году появятся нововведения в законодательстве, касающиеся перемещения наличных денег. С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств", — сообщили в пресс-группе Тюменской таможни.