Будущее за новыми идеями: на Идеатоне студенты предложили свои концепции Запсибкомбанку

Запсибкомбанк

На протяжении многих лет Запсибкомбанк сотрудничает с Тюменским индустриальным университетом в самых разных направлениях: студенты проходят практику в банке, получают стипендию на карты Запсибкомбанка, а также используют их для проезда в транспорте и в качестве пропуска в учебное здание.

26 ноября на базе Студенческой инновационной платформы в Тюменском индустриальном институте состоялся Идеатон (IDEATHON). Вице-президент Запсибкомбанка Андрей Сидоров выступил в роли лектора и вошёл в состав экспертной комиссии. Своё выступление Андрей Юрьевич посвятил виртуальному банку и трансформации банков, детально обрисовав ситуацию на современном рынке. На основе полученной информации студентам предстояло сгенерировать идеи, которые способны решить актуальные проблемы.

"У молодёжи совершенно иное мышление, живое и нестандартное. На Идеатоне для них мы не ставили никаких рамок, они могли свободно презентовать даже невозможную в текущих реалиях концепцию. Потому что амбициозные идеи меняют мир. Запсибкомбанк всегда готов поддержать студентов, горящих идеями и желающих привнести нечто принципиально новое", – отметил вице-президент Запсибкомбанка Андрей Сидоров.

В ходе презентации экспертная комиссия оценивала предложенные идеи, а студентам предоставлялась возможность здесь и сейчас получить обратную связь и ответить на вопросы экспертов: вице-президента Запсибкомбанка Андрея Сидорова и представителей Тюменского индустриального университета – Дмитрия Новицкого, Олега Барбакова и Олега Кузякова.

"Чтобы найти хорошую идею, нужно знать, что происходит на рынке, с каким проблемами сталкивается клиент. На Идеатоне студенты получают такую информацию от эксперта, а компания находит свежие идеи и знакомится с интересными, перспективными ребятами. С Запсибкомбанком мы сотрудничаем не в первый раз – приглашали экспертов на конкурс СИП-АП и на Бизнес-weekend СИП. Мы будем очень рады продолжать нашу совместную работу!", – прокомментировал Дмитрий Новицкий, руководитель проекта "Инженерный StartUp", директор департамента внеучебной деятельности ТИУ.

"Будущее – за цифровизацией. Наши студенты учатся работать с Big Data, Machine Learning, искусственным интеллектом. Очень важно, чтобы они видели практическое применение своим знаниям и навыкам. На Идеатоне они узнали, как их потенциал может быть реализован в банковской сфере. Очень надеемся, что придуманные здесь идеи однажды станут коммерчески успешными стартапами!" – поделился впечатлениями Олег Барбаков, заведующий кафедрой бизнес-информатики и математики ТИУ.